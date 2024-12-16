Otomobil satışlarında tüm zamanların rekoru bekleniyor

Haber Merkezi

Otomotiv sektörü, 2024 yılını rekor satışlarla kapatmaya hazırlanıyor. Hem sıfır kilometre hem de ikinci el araç pazarında yaşanan hareketlilik, yıl sonunda yeni rekorların kırılmasına işaret ediyor.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, 2024 yılında sıfır araç pazarında yeni bir rekor beklendiğini açıkladı.

Kasım ayı itibarıyla yılın toplam satışları 1 milyon 68 bin 260 adete ulaştı. Aralık ayında ise 160 bin-180 bin adetlik bir satışla toplam satışların 1 milyon 240 bin adedi bulması ve geçen yılki 1 milyon 232 bin 635 adetlik rekorun kırılması bekleniyor.

İKİNCİ ELDE DE HAREKETLİLİK VAR

İkinci el otomobil pazarında da hareketlilik devam ediyor. Temmuz ayından bu yana satışlar art arda büyürken, ekim ayında yüzde 51,54'lük bir artışla 680 bin 849 adetlik satış rakamına ulaşıldı.

Yalçın, 2024 yılı sonunda ikinci el otomobil pazarında da bir rekor beklendiğini belirtti. Toplam satışın 7 milyon adedin üzerine çıkarak yeni bir rekor seviyeye ulaşması öngörülüyor.