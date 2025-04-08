Otomobil sektöründe Trump etkisi: İşte sevkiyatı askıya alan markalar

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Donald Trump’ın ABD’ye ithal edilen araçlara uyguladığı yüzde 25’lik tarifeler, 3 Nisan 2025 itibarıyla resmi olarak devreye girdi.

Motorlar ve şanzımanlar gibi ithal otomobil parçalarına yönelik ek tarifeler ise 5 Mayıs’a kadar ertelenmiş durumda.

Bu yeni ticaret politikası, küresel otomotiv endüstrisinde dalgalanmalar yaratırken, üreticiler hızlı bir şekilde pozisyon almaya başladı.

Kimisi üretimi durduruyor, kimisi fiyatları artırıyor, kimisi ise tüketici dostu kampanyalarla zararları en aza indirmeye çalışıyor.

BİRÇOK MARKA SEVKİYATLARI DURDURDU

Kararın ardından bazı otomobil üreticileri küçülmeye giderek işten çıkarmalar yaptı. Bazı markalar ise ABD'ye sevkiyatı durdurdu.

İşte kararın ardından çeşitli önlemler almak zorunda kalan otomobil üreticileri:

AUDI

Alman haber kaynaklarına göre Audi, ABD’ye tüm ithalatlarını durdurdu. Automotive News, 2 Nisan’dan sonra ithal edilen modellerin limanlarda tutulduğunu, ancak 3 Nisan öncesi araçların bayilere ulaştığını bildirdi.

Audi, “Ek İthalat Ücreti Yok” etiketiyle tarife dışı modelleri belirledi. VW Grubu’nun bir parçası olarak Audi, tarifelerin ekonomik büyümeye zarar verebileceği uyarısında bulundu ve ticaret ortaklarıyla yapıcı görüşmeler çağrısı yaptı.

BMW

BMW, Meksika’da üretilen 3 Serisi sedan, 2 Serisi coupe ve M2 modelleri için tarife maliyetlerini 1 Mayıs’a kadar karşılayacağını açıkladı. Bu geçici önlem, San Luis Potosi fabrikasından gelen araçları kapsıyor.

STELLANTIS

Stellantis, otomotiv sektörünü sarsacak bir karara imza atarak, Kanada ve Meksika'daki üretim tesislerinde faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

Stellantis, Ontario'daki montaj tesisini iki hafta, Meksika'daki tesisini ise tüm nisan ayı boyunca kapalı tutacak. Bu durum, binlerce işçiyi etkileyerek otomotiv sektöründe büyük bir krize yol açtı.

Windsor, Ontario'daki montaj tesisinde yaklaşık 4 bin 500 işçi geçici olarak işten çıkarıldı. Toluca, Meksika'daki fabrikada çalışan 2 bin 500'den fazla işçi fabrikaya gelmek zorunda kalsa da üretim yapılmadı.

CHRYSLER

Stellantis’e bağlı Chrysler, Kanada’daki Windsor tesisinde üretilen Pacifica ve Voyager minivanlarının üretimini birkaç haftalığına durdurdu. Ayrıca şirket, 30 Nisan’a kadar geçerli olacak şekilde tüm müşterilere indirim sunuyor.

DODGE

Yine Stellantis bünyesinde olan Dodge, elektrikli Charger Daytona’nın Windsor, Kanada’daki üretimini iki haftalığına durdurdu.

FERRARI

İtalyan lüks marka, tarifelere ilk tepki verenlerden oldu. Şirket, Purosangue SUV, 12Cilindri ve F80 modellerinde yüzde 10 fiyat artışı yaptı, ancak 296 GTB, Roma ve SF90 modellerini bu artıştan muaf tuttu.

GENERAL MOTORS

GM, henüz resmi bir fiyat değişikliği duyurmadı, ancak Indiana’daki Fort Wayne fabrikasında Silverado ve Sierra üretimini artırıyor.

Kanada ve Meksika’daki tesisler, tam boyutlu kamyonetlerin yaklaşık yarısını üretiyor; bu kapasitenin bir kısmı ABD’ye kaydırılarak tarife etkisi hafifletilmeye çalışılıyor.

GM, Trump’ın vizyonuna destek verdiğini, ancak fiyat artışlarından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

FORD

Ford, “Amerika’dan Amerika İçin” kampanyasıyla 2 Haziran’a kadar tüm müşterilere çalışan indirimi sunuyor.

Bu kampanya, Expedition, Navigator ve Raptor modelleri hariç 2024-2025 Ford ve Lincoln araçlarını kapsıyor. Binlerce dolar tasarruf vadeden bu hamle, tarife yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

HYUNDAI

Hyundai, “Müşteri Güvencesi” programı ile mevcut modellerin fiyatlarını 2 Haziran’a kadar sabit tutacağını duyurdu. Genesis de “Genesis Cares” ile aynı yolu izliyor. Ancak 2026 modellerinden itibaren ücretsiz bakım hizmeti kaldırılacak. Kia ise henüz benzer bir adım atmadı.

INFINITI

Nissan’a bağlı Infiniti, Meksika’daki QX50 ve QX55 üretimini süresiz durdurdu. ABD’ye ithalat ancak tarifeler kalkarsa veya azalırsa devam edecek.

JAGUAR LAND ROVER

JLR, ABD’ye ithalatı bir ay süreyle durdurdu. Bu ara, yeni ticaret koşullarına uyum planı yapmak için kullanılacak.

MERCEDES

Mercedes, Alabama’daki fabrikasına ithal bir model (muhtemelen GLC SUV) eklemeyi planlıyor. Ayrıca, GLA ve CLA gibi uygun fiyatlı ithal modellerin satışını durdurabileceği konuşuluyor, ancak bu henüz resmiyet kazanmadı.

NISSAN

Nissan, ABD’de üretilen Rogue ve Pathfinder modellerinin fiyatlarını düşürdü. Ancak Meksika’dan ithal edilen Kicks, Sentra ve Versa’nın fiyatları belirsiz.

TOYOTA

Toyota, resmi bir plan duyurmasa da, Kuzey Amerika biriminin 3 Mayıs’taki parça tarifesi maliyetlerini karşılamaya yardımcı olacağı bildirildi.

VOLKSWAGEN

VW, ABD’ye ithalatı durdurdu ve Meksika’dan demir yolu sevkiyatlarını askıya aldı. İthal modellere bir “ithalat ücreti” eklenecek, ancak artış miktarı henüz net değil.

SEKTÖRÜ NELER BEKLİYOR

Trump’ın tarifeleri, ABD otomotiv pazarını yeniden şekillendiriyor. Üreticiler, kısa vadede tüketici dostu çözümler (indirimler, fiyat sabitleme) sunsa da uzun vadede maliyet artışlarının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

Parça tarifelerinin 5 Mayıs’ta devreye girmesiyle, ABD’de üretilen araçların bile maliyeti artabilir.

Şimdilik bazı şirketler ABD üretimini artırmayı planlarken, diğerleri ithalatı durdurarak zaman kazanmaya çalışıyor.