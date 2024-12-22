Otomotiv satışları, 2023'teki rekor seviyeyi aşabilir

AA & Ensonhaber

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, 2024 yılı otomotiv satışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÖTV muafiyetli satışlar ve GSR II regülasyonları kapsamında yapılan kampanyaların yılın ilk yarısında pazara olumlu yansıdığını belirten Ergun, krediye erişimdeki zorluklara rağmen 2024 yılının 2023'teki rekor seviyelere yakın bir düzeyde tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

2025 ÖNGÖRÜLERİ

Ergun, 2025 yılı için ise kredi faiz oranları ve kullanım yüzdelerindeki iyileşmeye bağlı olarak yılın ilk yarısının daha zorlu, ikinci yarısında ise iyileşme görebileceklerini belirtti. 2025 yılı satışlarının da 1 milyon adet seviyelerine ulaşabileceğini öngördü.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA BÜYÜME

Ergun, elektrifikasyonun küresel otomotiv endüstrisinin geçirdiği radikal dönüşümün öncüsü olduğunu vurguladı. Elektrikli araç pazarının 2016'dan 2023'e 17 kat büyüdüğünü ve bu büyümenin 2024'te de devam ettiğini söyledi.

TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZAR PAYI

Ergun, Türkiye'de elektrikli araç pazarının 2023 yılında yüzde 7'ye yakın bir paya ulaştığını ve 2024 sonunda bu oranın yüzde 10 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

2025 yılında ise sektördeki diğer oyuncuların da katkısıyla bu oranın Avrupa'ya paralel olarak yüzde 15 seviyelerine yaklaşacağını öngördü.

BYD'NİN TÜRKİYE HEDEFLERİ

Ergun, BYD'nin Türkiye'deki hedeflerine de değinerek, 15 Kasım'da yapılan lansmanla yeni bir döneme adım attıklarını söyledi.

HAN, SEAL, DOLPHIN, SEAL U EV, SEAL U DM-i ve ATTO 3 modelleriyle geniş bir ürün yelpazesine ulaştıklarını belirten Ergun, lansman sonrasında 20 binin üzerinde talep aldıklarını ve aralık başı itibarıyla araç teslimatlarına başladıklarını açıkladı.

2025'TE YENİ MODEL: SEALION 7

Ergun, 2025'in üçüncü çeyreğinde sportif SUV modeli SEALION 7'yi pazara sunarak ürün portföylerini güçlendireceklerini ve Türkiye pazarında fark yaratmayı hedeflediklerini söyledi.