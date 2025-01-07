Otomotivde tüm zamanların rekoru: İşte 2024'te en çok satan modeller

Haber Merkezi

Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024'te, önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 238 bin 509 adede ulaşırken, bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.

Otomobil satışları, ocak-aralık döneminde önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 980 bin 341, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,7 azalarak 258 bin 168 adet oldu.

ARALIK SATIŞLARINDA REKOR

Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 170 bin 249 adet oldu.

Geçen ay otomobil satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 134 bin 811 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,9 büyüyerek 35 bin 438'e ulaştı.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

2024'te en çok otomobil satan marka Renault olurken, onu Fiat ve Volkswagen takip etti. İşte geçen yıl en çok satan 10 marka ve satış adetleri:

1. Renault - 117.919

2. Fiat - 87.126

3. Volkswagen - 74.533

4. Hyundai - 58.499

5. Chery - 57.047

6. Peugeot - 53.886

7. Toyota - 51.936

8. Opel - 45.212

9. Skoda - 43.972

10. Citroen - 43.219

EN ÇOK SATAN MODELLER

Geçen yıl ülkemizde en çok satan otomobil Fiat Egea Sedan olurken, onu Renault Clio ve Megane modelleri izledi:

Fiat Egea Sedan - 58.983

Renault Clio - 50.891

Renault Megane - 40.077

Toyota Corolla - 31.610

Togg T10X - 30.093

Fiat Egea Cross - 25.958

Chery Tiggo 8 Pro - 22.875

Hyundai i20 - 21.645

Chery Tiggo 7 Pro - 21.272

Nissan Qashqai - 19.132

EN ÇOK SATAN LÜKS MARKALAR

Alman otomobil üreticisi Mercedes'in satışları geçen yıl 40 bin barajını aştı. BMW ise 25 bin 784 adet satış rakamına ulaşmayı başardı. İşte geçen yıl en çok satış yapan lüks markalar:

MERCEDES - 40 BİN 227

BMW - 25 BİN 784

AUDI - 19 BİN 700

VOLVO - 13 BİN 024

CUPRA - 9 BİN 663

LAND ROVER - 2 BİN 974

ALFA ROMEO - 1.255

PORSCHE - 1.203

LEXUS - 816

MASERATI - 276

JAGUAR - 60

BENTLEY - 37

FERRARI - 24

LAMBORGHINI - 22

ASTON MARTIN - 15

ALPINE - 8