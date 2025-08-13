ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi

Otomobil ilan platformu arabam.com, temmuz ayına ilişkin pazar verilerini açıkladı ve son Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdiğini ortaya koydu.

Sıfır araç fiyatlarındaki değişim, tüketicileri ikinci el alternatiflerine yöneltti.

TÜKETİCİLER İKİNCİ ELE YÖNELDİ

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, ÖTV matrah düzenlemesiyle birlikte vergi avantajı olan sıfır modellerin fiyatlarının artmasının tüketicileri doğrudan ikinci el otomobil piyasasına yönelttiğini ifade etti.

Bu durumun, pazardaki hareketliliğin ana nedeni olduğu belirtildi.

FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ HIZ KESTİ

Artan talep, ikinci el fiyatlarına da yansıdı; nominal ilan fiyatları temmuzda sınırlı bir artış gösterirken, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlardaki gerileme ise yavaşladı.

Oğuzhan, sıfır araçlardaki kampanyaların ağustosta sona ermesiyle ikinci eldeki hareketliliğin ve ilginin süreceğini öngördüklerini ekledi.