Peugeot modellerinde eylül ayı kampanyaları

Peugeot Türkiye, eylül ayında sıfır bir otomobil satın almak isteyenler için çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.
Ay boyunca sürecek kredi teklifleri kapsamında, Peugeot 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.
Kompakt segmentte yer alan ve fastback tasarımıyla dikkati çeken 408'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler, Allure donanımında 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor.
PEUGEOT 308
C segmentindeki hatchback temsilcisi 308, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı krediyle, 0 emisyonlu yüzde 100 elektrikli E-308 yine 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla eylül ayında da 308 severleri, yetkili satıcılarına bekliyor.
Gelişmiş BlueHDi dizel motoru, 7 koltuklu oturma düzeni ve i-Cockpit teknolojisiyle SUV 5008'de, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanım seviyelerinde 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli cazip kredi imkanı sunuluyor
Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım öğeleri ve teknolojisiyle öne çıkan 208'i tercih edenler, 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, yüzde 100 elektrikli E-208'i satın almak isteyenler ise 160 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
Hem teknolojik iç mekan özellikleri hem de dinamik sürüş karakteriyle öne çıkan ve D segmentinde yer alan amiral gemisi modeli 508 için de sadece tüzel müşteriler için 130 bin lira 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi teklifi sunuluyor.
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