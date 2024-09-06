Peugeot modellerinde eylül ayı kampanyaları Peugeot Türkiye, eylül ayı kampanyası başlattığını duyurdu. İşte otomobillerde sunulan çeşitli satın alma seçenekleri.

AA & Ensonhaber

Peugeot Türkiye, eylül ayında sıfır bir otomobil satın almak isteyenler için çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

Ay boyunca sürecek kredi teklifleri kapsamında, Peugeot 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

Kompakt segmentte yer alan ve fastback tasarımıyla dikkati çeken 408'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler, Allure donanımında 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor.

PEUGEOT 308

C segmentindeki hatchback temsilcisi 308, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı krediyle, 0 emisyonlu yüzde 100 elektrikli E-308 yine 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla eylül ayında da 308 severleri, yetkili satıcılarına bekliyor.

Gelişmiş BlueHDi dizel motoru, 7 koltuklu oturma düzeni ve i-Cockpit teknolojisiyle SUV 5008'de, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanım seviyelerinde 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli cazip kredi imkanı sunuluyor

Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım öğeleri ve teknolojisiyle öne çıkan 208'i tercih edenler, 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, yüzde 100 elektrikli E-208'i satın almak isteyenler ise 160 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Hem teknolojik iç mekan özellikleri hem de dinamik sürüş karakteriyle öne çıkan ve D segmentinde yer alan amiral gemisi modeli 508 için de sadece tüzel müşteriler için 130 bin lira 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi teklifi sunuluyor.