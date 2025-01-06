Peugeot modellerinde yeni yıl kampanyaları

AA & Ensonhaber

Peugeot, ocak ayında da cazip kampanyalarla yeni bir araç sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Binek ve hafif ticari araç modellerinde sunulan sıfır faizli kredi ve düşük faizli kredi seçenekleri, Peugeot modellerine ulaşmayı kolaylaştırıyor.

Ocak ayı boyunca sürecek avantajlı kredi teklifleri kapsamında yeni fastback SUV tasarımıyla dikkati çeken, 48V hibrit teknolojisine sahip yeni 3008 modeli, sadece tüzel müşterilere özel 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle sürüş keyfini ileri seviyeye taşımak isteyenleri bekliyor.

Yeni 3008'in yüzde 100 elektrikli versiyonu yeni E-3008, bireysel müşterilere özel 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,89 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

PEUGEOT 2008 VE 408

B-SUV segmentinin öncüsü olan ve teknolojisinin yanı sıra kullanım pratikliğiyle de hayatı kolaylaştıran Peugeot 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 250 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla kullanıcıları bekliyor.

Peugeot'nun kompakt segmentte yer alan ve sürüş dinamikleriyle ileri sürüş keyfi sunan fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken 408'e sahip olmak isteyen müşteriler, 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor.

Peugeot'nun C segmentindeki hatchback temsilcisi yüzde 100 elektrikli E-308, 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla ocak ayında da otomobil severleri Peugeot yetkili satıcılarına bekliyor.

Peugeot 5008 ve yüzde 100 elektrikli yeni E-5008'de sadece tüzel müşterilere özel GT donanım seviyelerinde 300 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli cazip kredi imkanı sunuluyor.

Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım öğeleri ve gelişmiş teknolojisiyle öne çıkan yüzde 100 elektrikli E-208'i satın almak isteyenler, 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.