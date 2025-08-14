Polestar 3 menzil rekoru kırdı: Tek şarjla 936 kilometre

Elektrikli SUV segmentinde menzil rekabeti yeni bir seviyeye ulaştı.

Polestar 3, İngiltere'de gerçekleştirilen bir test sürüşünde tek şarjla tam 936 kilometre yol kat ederek bu kategoride yeni bir dünya rekoru kırdı.

REKOR STANDART BİR ARAÇLA KIRILDI

Bu rekoru daha da etkileyici kılan, testin tamamen standart, modifiye edilmemiş bir Polestar 3 ile gerçekleştirilmiş olması.

Sürüş, tek şeritli kırsal yollardan ana arterlere kadar çeşitli halka açık yollarda yapıldı.

ETKİLEYİCİ VERİMLİLİK DEĞERLERİ

Rekor, aracın 107 kWh bataryalı Long Range versiyonuyla kırılırken, sürüş boyunca 100 kilometrede sadece 12,1 kWh'lik son derece verimli bir enerji tüketim değeri elde edildi.

Bu başarı, elektrikli araçların artık menzil kaygısını geride bırakmaya başladığını bir kez daha gösteriyor.