Porsche 911'in Dakar özel versiyonu tanıtıldı

Haber Merkezi

Porsche, Sonderwunsch ekibi tarafından tasarlanan ve 1984 Paris-Dakar yarışını kazanan araca atıfta bulunan özel bir 911 Dakar versiyonunu tanıttı.

Bu özel versiyon, sınırlı sayıda üretimi ve benzersiz tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor.

RENKLER VE TASARIM DETAYLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

911 Dakar'ın özel versiyonu; Signalyellow, metalik Genziana Blue ve Lampedusa Blue gibi göz alıcı renk seçenekleriyle sunuluyor.

Dış tasarımda Rallye Design paketi tercih edilirken, Lampedusa Blue çizgileri ve sarı dikişlerle iç mekan detayları da öne çıkıyor. Ayrıca, bu araçta 911 Dakar yazısı ve özel deri eklemeler yer alıyor.

GÜÇLÜ MOTOR VE YÜKSELTİLMİŞ SÜSPANSİYON

911 Dakar, 480 beygir gücü üreten 3.0 litrelik çift turbolu boxer motoruyla performans tutkunlarını cezbediyor.

Arazi koşullarına uygun olarak süspansiyon 60 mm'ye kadar yükseltildi. Porsche, mekanik açıdan bir değişiklik yapmazken, bu özel modelin üretimi 2 bin 500 numaralı aracın teslimiyle sona erecek.

PORSCHE MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

911 Dakar'ın bu özel versiyonu, sahibine teslim edilmeden önce Porsche Müzesi'nde sergilenecek. Bu, otomobil tutkunlarına bu eşsiz aracı yakından görme fırsatı sunacak.