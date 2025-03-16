Porsche, benzinli motorlardan vazgeçmeyecek

Haber Merkezi

Porsche, otomotiv dünyasının gündemine oturan kritik kararlar açıkladı. Özellikle içten yanmalı motorlara olan bağlılığını yineleyen şirket, Cayenne ve Panamera modellerinin 2030'lu yıllara kadar benzinli motor seçeneklerini koruyacağını duyurdu.

Bu karar, Porsche'nin elektrikli araçlara geçiş hedeflerinde yaşanan değişikliklerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Porsche CEO'su Oliver Blume, 2030 yılına kadar elektrikli araçların yıllık satışların yüzde 80'ini oluşturması hedefinin artık "gerçekçi olmadığını" itiraf etti.

PANAMERA VE CAYENNE'DE İÇTEN YANMALI MOTORLAR DEVAM EDECEK

Panamera, yakın zamanda yeni nesil modeline geçerken, Cayenne ise 2017'den beri piyasada bulunuyor ve 2023 yılında kapsamlı bir makyaj geçirdi.

Her iki model de 2030'lu yıllara kadar benzinli motor seçeneklerini koruyacak. Özellikle Cayenne'in V8 motorunu koruyacağı belirtilirken, Panamera da büyük motor seçeneklerine sahip olmaya devam edecek.

V6 motorlu versiyonlar ve şarj edilebilir hibritler ise daha verimli şekilde güncellenecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇ HEDEFLERİNDE REVİZYON

Porsche'nin içten yanmalı modellere olan odaklanmasının arkasında, daha önce açıklanan elektrifikasyon hedeflerinin ulaşılamaz olması yatıyor.

2024 yılında teslim edilen otomobillerin sadece yüzde 12.7'si sıfır emisyonlu güç ünitesine sahipti.

Bu durum, Porsche'nin hedeflerini yeniden değerlendirmesine neden oldu. Ancak, bu durum yeni elektrikli araçların piyasaya sürülmesini engellemeyecek.

Dördüncü nesil tam elektrikli Cayenne'in bu yıl tanıtılmasının ardından, 718 Boxster/Cayman ikilisi de elektrikli güç ünitelerine geçiş yapacak.

Üç koltuk sırasına sahip yeni bir elektrikli SUV modeli ise 2030 yılına doğru piyasaya sürülecek.

İÇTEN YANMALI SUV MODELİ GELİYOR

Porsche, model gamına yeni bir içten yanmalı SUV modeli eklemeyi planlıyor. Bu modelin üretime geçmesi halinde, Porsche'nin model gamında 4 adet benzinli model bulunacak.