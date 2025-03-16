Porsche, binlerce çalışanını işten çıkarma kararı aldı: İşte nedeni

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Porsche, 2029 yılına kadar yaklaşık 1.900 kişiyi işten çıkarma planlarını daha önce duyurmuştu. Ancak, 2024 yılında alınan ek kararlarla birlikte toplamda 3 bin 900 çalışanın işine son verileceği açıklandı.

Bu büyük işten çıkarma hamlesi, şirketin 2025 yılında satışlarda ve gelirde beklediği düşüşle doğrudan ilişkili.

Porsche, özellikle Çin pazarındaki düşüşten etkileniyor ve 2024 yılında faaliyet kârında azalma yaşadı. Bu durum, şirketi yeniden yapılanma planları yapmaya itti.

İŞTEN ÇIKARMALARIN NEDENLERİ

Porsche, işten çıkarmaların arkasında elektrikli araçlara geçiş sürecindeki gecikmelerin ve zorlu ekonomik şartların yattığını belirtiyor.

Şirket, 2030 yılına kadar elektrikli araçların satışlarının yüzde 80'ini oluşturması hedefini bir süreliğine rafa kaldırdı ve içten yanmalı motorlara yeniden odaklanma kararı aldı.

Bu strateji değişikliği, iş gücünde de yeniden yapılanmayı gerektirdi. Ayrıca, 2025 yılında satışlarda ve gelirde beklenen düşüş, şirketin maliyetleri azaltma ihtiyacını doğurdu.

YENİDEN YAPILANMA VE GELECEK STRATEJİSİ

Porsche, 800 milyon euroluk yeniden yapılanma planı ile kayıpları azaltmayı hedefliyor. Şirket, hissedarlara temettü dağıtacağını teyit ederken, 2025 yılında satışların yüzde 33-35'inin elektrikli araçlardan oluşacağını öngörerek elektrifikasyon hedefine bağlı kalmaya devam ediyor.

Ancak, bu hedef daha önceki yüzde 80'lik oranın oldukça altında. Porsche, hem içten yanmalı hem de elektrikli araç pazarlarında rekabetçi kalmayı amaçlıyor.