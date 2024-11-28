Porsche duyurdu: Benzinli otomobil üretimi devam edecek

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Porsche, son yıllarda elektrikli otomobil alanında önemli yatırımlar yapmış ve Taycan gibi başarılı modeller piyasaya sürmüştü.

Ancak, elektrikli otomobil satışlarının beklentileri karşılayamaması ve tüketicilerin içten yanmalı motorlara olan ilgisinin devam etmesi, Porsche'yi stratejisini yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

PORSCHE, İÇTEN YANMALI MOTORLARA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEK

Porsche CFO'su Lutz Meschke, yaptığı açıklamada, içten yanmalı motorların uzun süre daha Porsche modellerinde yer alacağını belirtti.

Meschke, "Açık olan şey, içten yanmalı motora çok daha uzun süre bağlı kalacağımız." ifadesini kullanarak şirketin bu konudaki kararlılığını vurguladı.

ELEKTRİKLİ MODELLERİN BİLE BENZİNLİ VE HİBRİT VERSİYONLARI OLACAK

Porsche, sadece mevcut benzinli modellerini üretmeye devam etmekle kalmayacak, aynı zamanda elektrikli modellerin de hibrit ve benzinli versiyonlarını piyasaya sürecek.

PORSCHE'NİN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL HEDEFİ DEĞİŞİYOR MU

Daha önce yapılan açıklamalarda, Porsche'nin 2030 yılında yapacağı satışların yüzde 80'inin elektrikli otomobillerden oluşacağı belirtilmişti.

Ancak, şirketin içten yanmalı motorlara olan bağlılığını sürdüreceğini açıklaması, bu hedefin yeniden gözden geçirilmesi anlamına gelebilir.

Porsche'nin bu kararı, otomotiv sektöründe elektrikli otomobillere geçişin sanıldığı kadar hızlı olmayabileceğine işaret ediyor.

Tüketicilerin içten yanmalı motorlara olan talebinin devam etmesi ve elektrikli otomobil altyapısının henüz yeterince gelişmemiş olması, otomobil üreticilerini stratejilerini yeniden değerlendirmeye zorluyor.