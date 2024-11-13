Porsche, popüler elektrikli otomobili Taycan'ı yeniledi

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Porsche, Taycan serisine yeni GTS ve 4 versiyonlarını ekleyerek 2025 model yılına güçlü bir giriş yapıyor.

Özellikle GTS versiyonu, performans tutkunlarına hitap eden önemli geliştirmeler sunuyor.

Overboost fonksiyonu sayesinde 690 beygir gücü üreten GTS, bir önceki versiyona göre 100 beygir daha güçlü.

Sport Chrono paketiyle birlikte gelen push-to-pass özelliği ise 10 saniye boyunca 93 beygirlik ek güç sağlıyor. Bu da 0-60 mil hızlanmasını 3,1 saniyeye indiriyor.

YENİ GTS, DAHA HIZLI VE DAHA SESLİ

Porsche, performans artışının yanı sıra sürüş deneyimini de zenginleştirmek için Taycan Turbo S'den alınan Electric Sport Sound profiliyle GTS'e daha sportif bir ses kazandırdı.

2025 model yılıyla birlikte Taycan 4, sedan kasa seçeneğiyle de sunuluyor. Daha önce sadece Cross Turismo versiyonunda bulunan dört tekerlekten çekiş sistemi, artık sedan modelinde de tercih edilebilecek.

Standart batarya ile 402 beygir, yükseltilmiş batarya ile 429 beygir güç üreten Taycan 4, 0-60 mil hızlanmasını 4,4 saniyede tamamlıyor.

TAYCAN 4 VERİMLİLİĞE ODAKLANIYOR

Taycan 4, performansın yanı sıra verimliliği de ön planda tutuyor. Belirli koşullarda ön motoru otomatik olarak devre dışı bırakarak arkadan itişli modda çalışabilen Taycan 4, bu sayede enerji tüketimini optimize ediyor.

Adaptif hava süspansiyonu, matris LED farlar ve 10 hoparlörlü ses sistemi gibi özellikler ise standart olarak sunuluyor.

FİYATLAR

Porsche, 2025 Taycan GTS sedan için 149 bin 895 dolar, Sport Turismo versiyonu için ise 151 bin 795 dolar fiyat belirledi.