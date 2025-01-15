Porsche'nin 2024 satışları düştü: İşte son rakamlar

Haber Merkezi

Volkswagen Grubu'nun bünyesinde bulunan lüks otomobil markası Porsche, 2024 yılına ait araç teslimat rakamlarını açıkladı.

Geçen yıl 310 bin 718 araç teslim eden Porsche, 2023 yılına göre yüzde 3'lük bir düşüş yaşadı.

ÇİN'DEKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Porsche'nin küresel teslimatlarındaki düşüşün temel nedeni, Çin pazarındaki talep azalması.

Şirketin Çin'e yaptığı teslimatlar, küresel teslimatlarının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Avrupa Birliği ve Çin arasındaki gümrük vergisi geriliminin de bu düşüşte etkili olduğu belirtiliyor.

AVRUPA VE KUZEY AMERİKA'DA ARTIŞ VAR

Çin'deki düşüşe rağmen, Porsche'nin Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarındaki satışları artış gösterdi.

Şirketin Avrupa'daki satışları yüzde 8 artarak 75 bin 899'a ulaşırken, Kuzey Amerika'daki teslimatları da yüzde 1 artarak 86 bin 541'e yükseldi.

Porsche'nin ana pazarı olan Almanya'da ise teslimatlar yüzde 11 artarak 35 bin 858 oldu. Bu artışta, Panamera, 911 ve yeni elektrikli SUV Macan'ın yeni versiyonlarının etkili olduğu belirtiliyor.

ÇİN'DEKİ SATIŞLARDA YÜZDE 28 DÜŞÜŞ

Porsche, 2024 yılında Çin'de yüzde 28'lik bir düşüşle 56 bin 887 araç teslimatı gerçekleştirdi. Şirket, bu düşüşün "Çin'deki zorlu ekonomik koşullardan" kaynaklandığını açıkladı.

Porsche, Ekim 2024'te, Çin'deki zayıf talep nedeniyle bayi ağını azaltacağını duyurmuştu.