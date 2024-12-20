Ram, elektrikli pickup modelini 2026 yılına erteledi

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Ram, elektrikli pickup modeli 1500 REV'in çıkış tarihini 2026 yılına erteledi. Şirket, bu ertelemenin nedeni olarak artan iş yükü ve ABD'deki elektrikli kamyonetlere olan talebin azalmasını gösterdi.

RAMCHARGER ÖNCELİĞE ALINDI

Ram, menzil arttırıcı Ramcharger modelinin 1500 REV'den önce piyasaya sürüleceğini açıkladı. Ramcharger, 2025 yılının ilk yarısında satışa sunulacak.

RAMCHARGER'IN ÖZELLİKLERİ

Ramcharger, 92 kWh bataryayı şarj etmek için menzil arttırıcı bir V6 motor kullanıyor. Çift elektrik motorlu ve dört tekerlekten çekişli olan Ramcharger, 672 beygir gücü ve 833 Nm tork üretiyor.

Dolu depoyla 1110 km menzil sunan Ramcharger, sadece elektrikli modda ise 233 km yol kat edebiliyor.

HEMİ V8 MOTORUNUN GELECEĞİ

Ram, Hemi V8 motorunun geleceği hakkında da bilgi verdi. Daha önce bu motorun üretiminin durdurulacağı konuşulurken, şimdi ise motorun ne zaman piyasaya sürüleceği merak konusu.