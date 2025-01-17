Renault, 2024'te 2,26 milyon araç satışı gerçekleştirdi

AA & Ensonhaber

Renault Grubu, 2024 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Grup, dünya genelinde 2 milyon 264 bin 815 araç satışı gerçekleştirerek 2023 yılına göre yüzde 1,3'lük bir büyüme kaydetti.

AVRUPA'DA GÜÇLÜ BÜYÜME

Renault Grubu, Avrupa'daki satışlarını yüzde 3,5 artırarak pazar ortalamasının iki katı bir büyüme elde etti. Grubun en çok satış yaptığı ülkeler arasında Fransa, İtalya ve Türkiye yer alıyor.

EN ÇOK SATAN MODEL: DACİA SANDERO

2024 yılında Renault Grubu bünyesinde en çok satılan model, Dacia Sandero oldu. Sandero, uygun fiyatı ve pratikliğiyle tüketicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Renault, 2024 yılında Scenic E-Tech Elektrikli, Symbioz ve Rafale modellerini piyasaya sürdü. Dacia ise, 2025 yılında Bigster modelini satışa sunacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ARTIŞ

Renault Grubu, elektrikli araçlara geçiş stratejisini sürdürüyor. 2023 yılında Avrupa'daki satışların yüzde 34,7'sini elektrikli araçlar oluştururken, bu oran 2024 yılında daha da arttı.

Renault 5 E-Tech Elektrikli, Fransa'da Ekim ayında satışa sunuldu ve kasım ve aralık aylarında en çok satan elektrikli model oldu.

Renault Grubu, 2025 yılında 7 yeni modelle pazara girmeyi planlıyor.