Renault, 600 km menzil sunan elektrikli tırını tanıttı

Haber Merkezi

Fransız otomotiv devi Renault, mevcut 400 km menzilli elektrikli tır modelini geliştirerek 2025'in ikinci yarısında piyasaya süreceği E-Tech T modelinde 600 km menzile ulaştı. Bu, elektrikli araç teknolojisinde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor.

TİCARİ KULLANIMDA MALİYET ÖN PLANDA

Elektrikli tırlar, otomobillerden farklı olarak ticari amaçlarla kullanılıyor. Bu nedenle, şirketler için maliyet tasarrufu sağlamak, menzil gibi diğer faktörlerden daha önemli hale geliyor.

Renault, bu gerçeği göz önünde bulundurarak E-Tech T modelini tasarlarken maliyet-menzil optimizasyonuna odaklandı.

DAHA BÜYÜK BATARYA HER ZAMAN ÇÖZÜM DEĞİL

Renault, tek şarjla daha uzun menzil için daha büyük bataryalara ihtiyaç duyulduğunu, ancak daha büyük bataryaların aracın ağırlığını artırdığını ve bunun da her zaman maliyet tasarrufu anlamına gelmediğini belirtiyor.

Araç ağırlığı arttıkça, onu hareket ettirmek için gereken güç de artıyor ve bu da enerji tüketimini yükseltiyor.

MENZİL YARIŞINDAN MALİYET OPTİMİZASYONUNA

Renault, menzil yarışına girmek yerine menzil-maliyet optimizasyonu sağlamayı tercih etti.

Yani, tek şarjla en uzun menzili sunmak yerine, hızlı şarj teknolojileri, şarj istasyonu altyapısı ve ideal batarya boyutu ile şirketler için kilometre başına minimum maliyet çıkarmayı hedefliyor.