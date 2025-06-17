Renault CEO’su Luca de Meo görevinden ayrıldı

Haber Merkezi

Otomotiv dünyasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Beş yıldır Renault Group’un CEO’luk görevini yürüten Luca de Meo, otomotiv sektörü dışındaki yeni fırsatları değerlendirmek üzere görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

DE MEO: "BAYRAĞI DEVRETME ZAMANININ GELDİĞİNE KARAR VERDİM"

Luca de Meo, yaptığı açıklamada Renault Group'ta geçirdiği beş yılda büyük zorlukların üstesinden geldiklerini ve şirketin tarihinin en güçlü başarılarından bazılarını elde ettiklerini belirtti.

De Meo, "Güçlü bir ekibimiz, çevik bir organizasyonumuz ve gelecek nesil ürünler için hazır bir stratejik planımız var. Bu nedenle bayrağı devretme zamanının geldiğine karar verdim." dedi.

Geleceğe hazır ve dönüşümünü tamamlamış bir şirket bıraktığını ifade eden de Meo, deneyimini farklı sektörlerde değerlendirmek üzere yeni bir yolculuğa çıktığını kaydetti.

YÖNETİM KURULU'NDAN TEŞEKKÜR

Renault Group Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard ise de Meo'nun ayrılık kararının ardından bir açıklama yaptı.

Senard, "Luca de Meo, beş yıl boyunca Renault Group’u hak ettiği konuma yeniden taşımak için büyük bir çaba gösterdi. Onun liderliğinde şirketimiz sağlıklı bir temele kavuştu ve büyüme sürecine yeniden girdi." diyerek kendisine teşekkür etti.

De Meo’nun görevden ayrılma kararının 15 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceği ve halefiyet planı doğrultusunda yeni CEO atama sürecinin başlatıldığı açıklandı.

Yönetim Kurulu, şirketin dönüşüm stratejisinin yeni dönemde de hız kesmeden devam edeceğine güvendiğini vurguladı.