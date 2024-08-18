Renault Clio ağustos ayı güncel fiyat listesi Renault Clio'nun ağustos ayına özel açıklanan fiyat listesine yakından bakıyoruz. İşte güncel Renault Clio fiyatları.

Haber Merkezi

Türkiye'nin Çin menşeili otomobillere yüzde 40'lık ek vergi getirmesinden sonra Avrupa merkezli otomotiv şirketleri indirim yapmaya başladı.

Bu kapsamda, Renault efsane modeli Clio için fiyatları 1 milyon TL'nin altına düşürmüştü. Ancak şirket, ağustos ayında en düşük fiyatlı modelini satıştan kaldırdı.

RENAULT CLIO FİYAT LİSTESİ

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Renault, ağustos ayı fiyat listesini açıkladı. İşte Clio fiyat listesi:

evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp - 1.184.900 TL

techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp - 1.318.000 TL

techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp - 1.589.900 TL