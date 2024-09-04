Renault, eylül ayı fiyat listesini açıkladı: Şimdilik zam yok

Haber Merkezi
Birkaç yıldır ülkemizde satılan sıfır otomobil fiyatları hızlı bir şekilde yükseliyor. Ancak son zamanlarda fiyatlarda durgunluk yaşanıyor.
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Renault, eylül ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıkladı.
HİÇBİR MODELE ZAM GELMEDİ
Nisan ayından itibaren çok az zamlar yapan şirket, eylül ayında hiçbir modelin fiyatını artırmadı.
RENAULT EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ
Eylül ayında açıklanan verilere göre, ülkemizde satılan Renault modellerinin başlangıç fiyatları şu şekilde:
Clio - 1.184.900 TL
Taliant - 1.011.000 TL
Captur - 1.562.000 TL
Yeni Duster - 1.249.000 TL
Megane E-Tech - 1.641.000 TL
Megane - 1.517.900 TL
Austral - 1.856.000 TL
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