Renault, eylül ayı fiyat listesini açıkladı: Şimdilik zam yok Renault, eylül ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Bu ay hiçbir modele zam gelmemesi dikkat çekti.

Haber Merkezi

Birkaç yıldır ülkemizde satılan sıfır otomobil fiyatları hızlı bir şekilde yükseliyor. Ancak son zamanlarda fiyatlarda durgunluk yaşanıyor.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Renault, eylül ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıkladı.

HİÇBİR MODELE ZAM GELMEDİ

Nisan ayından itibaren çok az zamlar yapan şirket, eylül ayında hiçbir modelin fiyatını artırmadı.

RENAULT EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ

Eylül ayında açıklanan verilere göre, ülkemizde satılan Renault modellerinin başlangıç fiyatları şu şekilde:

Clio - 1.184.900 TL

Taliant - 1.011.000 TL

Captur - 1.562.000 TL

Yeni Duster - 1.249.000 TL

Megane E-Tech - 1.641.000 TL

Megane - 1.517.900 TL

Austral - 1.856.000 TL