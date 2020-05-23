Renault, tamamen kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Renault'nun tamamen kapanabileceğini açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle satış bayilerini kapatan ve fabrikalarda üretimi durduran otomobil üreticileri, oldukça zor durumda kalmıştı.

Salgının etkileri yavaş yavaş azalmaya başlarken, üreticiler yeniden fabrikaları açtı. Ancak markalar ciddi finans sorunlarıyla boğuşmak zorunda kalacak.

RENAULT TAMAMEN KAPANABİLİR

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransız otomobil markası Renault'nun koronavirüs salgını nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşadığını ve tamamen kapanabileceğini belirtti.

Le Maire, Renault için acil şekilde harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak Renault'nun bunun üstesinden gelebileceğini aktaran Le Maire, elektrikli araç konusunda teknolojik olarak dünyanın en iyi üreticilerden biri haline gelmenin Renault için en doğru strateji olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Le Maire, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte de Renault'nun 5 milyar euro mali destek talebinde bulunduğunu, ancak bunu henüz onaylamadığını belirtti.