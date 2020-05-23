Dolar
6.8145
0.4007%
Euro
7.4299
-0.1156%
Altın
1734.68
0.4237%
Borsa
103024.34
0.3657%
G. Altın
380.163
0.7871%
Bitcoin
62977.43
1.5608%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C

    Renault, tamamen kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

    Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Renault'nun tamamen kapanabileceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2020 - 08:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Renault, tamamen kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

    Koronavirüs nedeniyle satış bayilerini kapatan ve fabrikalarda üretimi durduran otomobil üreticileri, oldukça zor durumda kalmıştı.

    Salgının etkileri yavaş yavaş azalmaya başlarken, üreticiler yeniden fabrikaları açtı. Ancak markalar ciddi finans sorunlarıyla boğuşmak zorunda kalacak.

    RENAULT TAMAMEN KAPANABİLİR

    Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransız otomobil markası Renault'nun koronavirüs salgını nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşadığını ve tamamen kapanabileceğini belirtti.

    RNEAULT

    Le Maire, Renault için acil şekilde harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

    Ancak Renault'nun bunun üstesinden gelebileceğini aktaran Le Maire, elektrikli araç konusunda teknolojik olarak dünyanın en iyi üreticilerden biri haline gelmenin Renault için en doğru strateji olduğunu düşündüğünü kaydetti.

    Le Maire, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte de Renault'nun 5 milyar euro mali destek talebinde bulunduğunu, ancak bunu henüz onaylamadığını belirtti.

    Görüş Bildir