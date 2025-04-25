Renault, yılın ilk çeyreğinde 11,6 milyar euro gelir elde etti

AA & Ensonhaber

Fransız otomotiv devi Renault Group, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Grubun ticari performansı, zorlu pazar koşullarına rağmen istikrarlı bir seyir izledi ve satış adetlerinde artış kaydedildi.

Grubun ilk çeyrek cirosu 11 milyar 675 milyon euro olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3'lük hafif bir düşüş anlamına gelse de sabit döviz kurlarıyla hesaplandığında yüzde 0,6'lık bir artışa işaret ediyor.

RENAULT SATIŞLARI PAZARIN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Renault Group, yılın ilk çeyreğinde küresel çapta 564 bin 980 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9'luk bir artışı temsil ediyor ve grubun genel pazar ortalamasının üzerinde bir büyüme kaydettiğini gösteriyor.

Grubun ana faaliyet alanı olan otomotiv gelirleri ise 10 milyar 128 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.