Renault'dan sportif dokunuş: Yeni Megane E-Tech tanıtıldı

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Renault, elektrikli otomobil pazarındaki iddialı modeli Megane E-Tech'i yenileyerek tüketicilerin karşısına çıkardı.

Özellikle tasarım ve teknolojik özelliklerde yapılan güncellemelerle dikkat çeken yeni Megane E-Tech, "Esprit Alpine" paketiyle sportif bir ruha bürünüyor.

Elektrikli araç tutkunları için merakla beklenen bu güncelleme, Megane E-Tech'i daha rekabetçi bir konuma taşıyor.

DIŞ TASARIMDA SPORTİF DOKUNUŞLAR

Türkiye'de satışta olan Megane E-Tech ile yeni tanıtılan model arasında Techno ve Iconic donanım paketlerinde belirgin bir tasarım farkı bulunmuyor.

Ancak, "Esprit Alpine" donanım paketiyle birlikte, siyah renkli Renault logosu, özel "Matte Shadow Grey" rengi ve 20 inç jantlar gibi sportif detaylar öne çıkıyor. Bu paket, Megane E-Tech'e daha dinamik ve çekici bir görünüm kazandırıyor.

İÇ MEKANDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Yeni Megane E-Tech'in iç tasarımında da önemli değişiklikler yapıldı. Tam dijital gösterge ekranı korunurken, bilgi-eğlence ekranı sürücüye doğru kavisli bir pozisyona getirildi.

Ayrıca, direksiyondaki kulakçıklardan yönetilen rejeneratif fren sistemine tek pedal modu eklendi. Bu özellik, sürücülerin aracı sadece gaz pedalı ile kullanabilmesine olanak tanıyor, sürüş konforunu artırıyor.

GÜÇ VE PERFORMANS

Renault Megane E-Tech, 220 beygir gücündeki elektrik motorunu ve 470 kilometreye kadar olan menzilini koruyor.

Ancak, tüm donanım paketlerinde 11 kW kapasiteli çift yönlü şarj portu standart olarak sunulacak. Bu özellik sayesinde, araç sahipleri Megane E-Tech'i bir jeneratöre dönüştürerek elektrikli aletlerini çalıştırabilecekler.

Ayrıca, araç henüz kullanıma sunulmayan "Plug & Charge" teknolojisini de destekleyecek, şarj işlemlerini daha da kolaylaştıracak.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Yeni Renault Megane E-Tech'in başlangıç fiyatı 39 bin 500 euro olarak açıklandı. "Esprit Alpine" paket için 41 bin 500 euro, Iconic versiyon içinse 43 bin euro ödemek gerekecek. Aracın Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.