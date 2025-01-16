Renault'nun ÖTV muafiyeti düzenlemesiyle öne çıkan modelleri: Clio ve Megane

AA & Ensonhaber

Renault, Clio ve Megane Sedan modellerinin yeni ÖTV muafiyeti düzenlemesine uygun olduğunu duyurdu.

Bu modeller, yüzde 40 yerlilik oranı şartını sağlayarak engelli vatandaşlar tarafından ÖTV'siz olarak satın alınabilecek.

ÖTV MUAFİYETİNDE YENİ DÜZENLEME

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, ÖTV muafiyeti ile araç alabilmek için yerlilik oranının en az yüzde 40 olması gerekiyor.

Ayrıca, araçların 5 yıl yerine 10 yıl boyunca elde tutulması zorunlu hale getirildi. ÖTV muafiyetli araç üst limiti ise 2 milyon 290 bin 200 TL olarak güncellendi.

CLİO VE MEGANE SEDAN'IN AVANTAJI

Clio ve Megane Sedan, Türkiye'de üretildiği için yüzde 40 yerlilik oranı şartını karşılıyor. Bu modeller, ÖTV muafiyeti ile araç almak isteyen engelli vatandaşlar için cazip bir seçenek olacak.

RENAULT MAİS GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Önemli yerlilik oranlarına sahip Clio ve Megane Sedan modellerimiz, ÖTV muafiyetine ilişkin yeni getirilen düzenlemelerle, engelli vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaya devam edecek." dedi.