Resmi açıklama geldi: Ford Otosan'da üretim iki hafta boyunca duracak

Otomotiv devi Ford Otosan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle önemli bir duyuru yaptı.

Şirket, 27 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere üretimi iki haftalığına durdurma kararı aldı.

ARA VERMENİN NEDENİ NE

Yapılan resmi açıklamaya göre, üretimin durdurulacağı bu dönemde personelin yıllık izinleri kullandırılacak.

Ayrıca bu süre, fabrikalardaki planlı periyodik bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilecek.

HANGİ FABRİKALAR ETKİLENECEK

Üretime ara verme kararı, şirketin Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir'de bulunan tüm fabrikalarını kapsayacak.

Ford Otosan, bu planlı durdurma ile ilgili tüm detayları KAP üzerinden kamuoyu ile paylaştı.