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Resmi açıklama geldi: Ford Otosan'da üretim iki hafta boyunca duracak

Türkiye'nin otomotiv devlerinden Ford Otosan, yıllık izin ve periyodik bakım çalışmaları nedeniyle fabrikalarında üretime iki hafta ara vereceğini duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 12:06
Resmi açıklama geldi: Ford Otosan'da üretim iki hafta boyunca duracak

Otomotiv devi Ford Otosan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle önemli bir duyuru yaptı.

Şirket, 27 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere üretimi iki haftalığına durdurma kararı aldı.

ARA VERMENİN NEDENİ NE

Yapılan resmi açıklamaya göre, üretimin durdurulacağı bu dönemde personelin yıllık izinleri kullandırılacak.

Ayrıca bu süre, fabrikalardaki planlı periyodik bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilecek.

HANGİ FABRİKALAR ETKİLENECEK

Üretime ara verme kararı, şirketin Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir'de bulunan tüm fabrikalarını kapsayacak.

Ford Otosan, bu planlı durdurma ile ilgili tüm detayları KAP üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

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