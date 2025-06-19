Rus efsanesi Lada, yeni SUV modeli Azimut'u tanıttı

Rus otomotiv devi AVTOVAZ, 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda, Lada markasının yeni SUV modeli Azimut'u sergiledi.

Geliştirme süreci üç yıl süren ve tamamen Rus uzmanlar tarafından tasarlanan model, Vesta platformu üzerine inşa edildi.

MODERN TASARIM VE TEKNOLOJİK İÇ MEKAN

Yeni Lada Azimut, markanın "X-Design" tasarım dilini yansıtan keskin hatlara, yüksek omuz çizgisine ve 18 inçlik alaşım jantlara sahip.

LED aydınlatmalar ve gövdeyi çevreleyen plastik kaplamalar, araca hem estetik hem de sağlam bir görünüm kazandırıyor.

İç mekanda ise dijital gösterge paneli, 10 inç HD ekranlı multimedya sistemi ve Sber destekli bir sanal asistan gibi modern teknolojiler bulunuyor.

Sber ID entegrasyonu sayesinde araç içinden online hizmetlere ve ödeme sistemlerine erişim sağlanabiliyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ VE PİYASAYA ÇIKIŞ PLANI

Lada Azimut, ilk etapta 1.6 litrelik 120 HP ve 1.8 litrelik 132 HP'lik benzinli motor seçenekleriyle sunulacak.

Bu motorlar, CVT ya da 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilecek. Lada, daha sonra ürün gamına 150 HP gücünde bir turbo benzinli motor da eklemeyi planlıyor.

Başlangıçta sadece önden çekişli olarak üretilecek olan Azimut'un seri üretimi 2026 yılında başlayacak ve ilk olarak Rusya pazarında satışa sunulacak.

Otomobilin fiyatının 2.5 ila 3 milyon ruble (yaklaşık 31 bin 900 - 38 bin 300 dolar) arasında olması bekleniyor, bu da onu Lada'nın en pahalı modeli yapıyor.