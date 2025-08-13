Rus otomobil sektörü zorda: Çinli markalar pazarı ele geçirdi

Yüksek faiz oranları, bazı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar ve Çinli markaların artan rekabeti, Rusya otomotiv sektörünü bir fırtınanın içine sürükledi.

2025'in ilk yedi ayında ülkede yeni otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yğzde 26 geriledi.

BATI GİTTİ, ÇİN GELDİ AMA...

Savaşın ardından Renault ve Volkswagen gibi Batılı devlerin pazardan çekilmesiyle oluşan boşluğu Haval ve Chery gibi Çinli markalar hızla doldurdu.

Ancak şimdi de yüksek faizle düşen talep ve artan ithalat nedeniyle pazarda arz fazlası yaşanıyor, bu durum yüzlerce Çinli bayinin kapanmasına neden oldu.

YERLİ ÜRETİCİLER DE ZORDA

Kötüleşen piyasa koşulları, ülkenin en büyük yerli üreticileri Avtovaz (Lada) ve Kamaz'ı da vurdu; her iki şirket de fabrikalarında çalışma günü sayısını azaltma kararı aldı.

Rus hükümeti ise yerli üretimi korumak amacıyla bazı Çin malı kamyonların satışını yasakladı.