Sadece 100 adet üretilecek: Karşınızda Rolls-Royce Nightingale

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, Coachbuild Collection serisinin en yeni üyesi olan Project Nightingale modelini resmi olarak tanıttı.

Yaklaşık 5.76 metre uzunluğa sahip olan bu iki kapılı cabrio model, yat pervanelerini andıran 24 inçlik devasa jantlarıyla dikkat çekiyor.

ÖZEL TASARIM VE İÇ MEKAN DETAYLARI

Aracın ön bölümünde tek parça paslanmaz çelikten üretilen ikonik Pantheon ızgara ve tasarımı tamamlayan ultra ince dikey LED farlar yer alıyor.

İç mekanda ise bir bülbül şarkısının ses dalgalarından ilham alınarak tasarlanan ve 10 bin 500 fiber optik yıldız barındıran "Starlight Breeze" aydınlatma sistemi büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.

FİYATI VE TESLİMAT TARİHİ

Tamamen elektrikli bir motor yapısına sahip olan yeni Nightingale, markanın Architecture of Luxury platformu üzerinde inşa ediliyor.

Teslimatlarının 2028 yılında başlaması planlanan bu eşsiz modelin 9.5 milyon dolarlık başlangıç fiyatı, sunulan özel kişiselleştirme seçenekleriyle çok daha yukarılara çıkabiliyor.