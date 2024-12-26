SAIC-Volkswagen, 2026'da üç yeni model piyasaya sürmeyi planlıyor

Haber Merkezi

Volkswagen, Çin pazarındaki düşen satışlarını yeniden canlandırmak için yeni bir strateji belirledi.

Şirket, 2026 yılında Çin'e özel üç yeni model piyasaya sürerek pazar payını artırmayı hedefliyor.

SAIC-Volkswagen ortak girişimi, 2026 yılında Çin pazarına üç yeni model sunacak. A, B ve C olarak adlandırılan bu modeller, farklı segmentlerde yer alacak:

Model A: SAIC tarafından geliştirilen PHEV sedan. Roewe D7 modelini temel alacak.

Model B: Orta-üst segmentte yer alan EREV SUV. IM Motors'un S31L kod adlı modelinden geliştirilecek.

Model C: Volkswagen tarafından geliştirilen tamamen elektrikli SUV. Xpeng ve Volkswagen ortaklığında geliştirilen CEA (China Electrical Architecture) platformunu kullanacak.

VOLKSWAGEN LOGOSU TAŞIYACAKLAR

Üç yeni model de Volkswagen logosuyla satışa sunulacak. Şirket, Çin pazarında farklı bir marka stratejisi benimsemeyecek.

Volkswagen ve SAIC, Çin pazarındaki 40 yıllık ortaklıklarını sürdürüyor. İki şirket, haziran ayında yeni bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Bu anlaşma kapsamında, Volkswagen Çinli ortaklarıyla birlikte 3 PHEV ve 2 BEV modeli geliştirme kararı almıştı.

VW, ÇİN PAZARINDA GÜCÜNÜ ARTIRMAK İSTİYOR

Volkswagen, uzun yıllardır Çin'in en çok satan otomobil markasıydı. Ancak, son dönemde BYD gibi Çinli elektrikli araç üreticilerinin yükselişiyle birlikte Volkswagen'in pazar payı azaldı.

Şirket, 2026 yılında piyasaya süreceği üç yeni modelle Çin pazarındaki gücünü yeniden artırmayı hedefliyor.