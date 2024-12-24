Samsung Galaxy S25 modellerinin satış tarihleri ortaya çıktı

Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25'in lansman takvimini Güney Kore'de sızdırıldı.
Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra modelleri, 22 Ocak'ta düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.
ABD İÇİN LANSMAN TAKVİMİ
22 Ocak: Tanıtım (Doğu Saatiyle 13:00, Pasifik Saatiyle 10.00)
22 Ocak: Ön siparişlerin başlaması
5 Şubat: Resmi satışların başlaması
GÜNEY KORE İÇİN LANSMAN TAKVİMİ
23 Ocak: Tanıtım
24 Ocak: Ön siparişlerin başlaması
3 Şubat: Ön siparişlerin sonu
4 Şubat: Ön sipariş verenler için satışların başlaması
7 Şubat: Genel satışların başlaması
GALAXY S25 SLİM
Galaxy S25 Slim modelinin de 22 Ocak'taki Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.
Ancak, bu modelin diğer modellerden daha sonra satışa sunulması ve sınırlı sayıda üretilmesi olası.
Galaxy S25 Slim, Galaxy S24'ten daha ince bir tasarıma ve Galaxy S25 Ultra ile aynı kamera sistemine sahip olabilir.
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