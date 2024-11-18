Samsung telefonlar, Audi araçlarının kapılarını açacak

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Samsung Wallet, dijital anahtar entegrasyonu ile akıllı telefonunuzu araç anahtarınıza dönüştürüyor.

Uyumlu Audi modellerinde kullanılabilen bu özellik, ultra geniş bant (UWB) teknolojisi sayesinde yüksek güvenlik standartlarını karşılıyor.

Samsung Wallet uygulaması üzerinden erişilebilen dijital anahtar, kullanıcıların araçlarının kilidini açmasına, kilitlemesine ve hatta çalıştırmasına olanak tanıyor.

FİZİKSEL ANAHTARLARA VEDA

Artık araç anahtarlarınızı yanınızda taşımanıza gerek yok. Samsung Wallet ile dijital anahtar özelliği, akıllı telefonunuzu kullanarak aracınıza erişmenizi sağlıyor.

Bu sayede anahtarlarınızı kaybetme veya unutma riskini ortadan kaldırırken, aynı zamanda daha modern ve pratik bir deneyim sunuyor.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Dijital anahtar özelliği, EAL6+ güvenlik sertifikası ile korunuyor ve UWB teknolojisi sayesinde yetkisiz erişim riskini minimize ediyor.

Kullanıcılar, biyometrik kimlik doğrulama veya PIN kodu ile dijital anahtarlarını koruyabiliyor ve telefonlarını kaybetmeleri durumunda Samsung Find hizmeti aracılığıyla anahtarı uzaktan devre dışı bırakabiliyorlar.

Dijital anahtar özelliği, bu ay itibarıyla Avrupa'da belirli Audi modellerinde kullanıma sunulacak.

Samsung, özelliğin ilerleyen dönemde diğer ülkelerde ve Audi modellerinde de kademeli olarak devreye alınacağını açıkladı.