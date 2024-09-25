Satışlar düşüyor: Elektrikli Fiat 500e'nin üretimi durduruldu Gelen bilgilere göre, Fiat'ın elektrikli şehir otomobili 500e'nin üretimi düşük talep nedeniyle bir ay durduruldu. İşte detaylar.

Haber Merkezi

Avrupa ve dünya çapında yavaşlayan elektrikli araç talebi, üreticileri gelecek planlarını düşünmeye itmiş durumda.

Bazı markalar, yatırımlarını içten yanmalı motorlara kaydırma kararı alırken insanlar, geçtiğimiz yıllara kıyasla artık elektrikli araçlara pek fazla ilgi göstermiyor.

FIAT DA NASİBİNİ ALDI

Son olarak, Fiat'ın elektrikli şehir otomobili 500e'nin üretimi düşük talep nedeniyle duraklatıldı.

Stellantis, İtalya'nın Torino kentindeki Mirafiroi tesisindeki 500e hattının 13 Eylül'den itibaren dört hafta boyunca çalışmayacağını açıkladı.

Bu da 2007'den bu yana ilk kez Avrupa'da yeni Fiat 500 üretilmeyeceği anlamına geliyor.

Fiat, elektrikli araçlara yönelik beklenenden daha düşük talep karşısında stratejisini değiştirmek zorunda kalan tek otomobil üreticisi değil.

Toyota, Volvo, GM, Ford ve Mercedes gibi üreticiler, tamamen elektrikliye geçiş planlarını ertelemiş ve hibrit modellere daha fazla ağırlık vereceklerini açıklamışlardı.