Satışlar düşüyor: Elon Musk, Tesla'daki üst yöneticiyi kovdu

Elon Musk'ın, Tesla'nın Kuzey Amerika ve Avrupa'daki üretim ve operasyonlarından sorumlu başkanı Omead Afshar'ı kovduğu duyuruldu.

Forbes, CNBC ve Bloomberg gibi önemli haber kaynakları tarafından doğrulanan bu gelişme, Tesla'daki satış krizinin derinleştiğini gösteriyor.

GÖREVE 2024'TE GETİRİLMİŞTİ

Omead Afshar, 2017'den beri Musk'a ait farklı şirketlerde çalıştıktan sonra geçen yıl bu önemli göreve terfi etmişti.

Afshar'ın görevden alınması, haziran ayı başında şirketten ayrılan Optimus robotu programının mühendislik başkanı Milan Kovac'ın istifasını takip etti.

Bu üst düzey ayrılıklar, şirketin kritik bir dönemden geçtiği ve Musk'ın yönetim kadrosunda değişikliklere gittiği şeklinde yorumlandı. Gözler şimdi, bu kilit pozisyonlara kimlerin atanacağına çevrildi.

NEDENİ AVRUPA VE ÇİN'DEKİ SATIŞ DÜŞÜŞLERİ

Afshar'ın kovulmasının zamanlaması, Tesla'nın satışlarda yaşadığı ciddi sıkıntıların hemen ardından geldi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, mayıs ayında yeni Tesla kayıtları Avrupa'da neredeyse yüzde 41 düştü.

Aynı dönemde, şirketin Çin'deki satışları da yüzde 15 geriledi. Musk'ın, bu kötü gidişatın faturasını doğrudan operasyonların başındaki isim olan Afshar'a kestiği anlaşılıyor.