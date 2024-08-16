Satışlarda dibi gördü: Citroen, bir ülkeden çekilme kararı aldı Satışlarda Ferrari'nin bile gerisinde kalan Citroen, Avustralya pazarından ayrılacağını duyurdu.

Haber Merkezi

Fransa'nın otomotiv devi Citroen, Avustralya pazarından çekilme kararı aldı. Satışlarda Ferrari gibi prestijli markaların da gerisine düşen Citroen, bu kararla Avustralyalı tüketicilere veda ediyor.

Avustralya'da diğer rakiplerine göre oldukça düşük satış rakamlarına sahipti. Özellikle SUV ve crossover segmentindeki yoğun rekabet, Citroen'in pazar payını önemli ölçüde etkiledi.

Avustralya pazarına özel modellerin geliştirilmesi, pazarlama faaliyetleri ve lojistik gibi faktörler, Citroen için yüksek işletme maliyetlerine neden oldu.

Avustralyalı tüketiciler, genellikle SUV ve pikap gibi daha büyük ve güçlü araçları tercih ediyor. Citroen'in daha çok küçük ve orta sınıf araçlara odaklanması, bu durumla örtüşmedi.

100 YILDIR ÜLKEDEYDİ

100 yılı aşkın süredir Avustralya'da faaliyet gösteren Citroen'in ülkedeki ürün gamı C3 (bir önceki nesil), C4, C5 Aircross ve C5 X modellerinden oluşuyor.

Şirketin yıllık satışları 2007 yılında 3803 adet seviyesindeyken 2021 yılında 175 adede kadar düştü ve şimdiye kadar bir iyileşme belirtisi göstermedi.

Citroen, 2024'ün ilk yarısında ise sadece 87 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Fransız marka, 2024'ün ilk yarısında Maserati (200 adet), Ferrari (113 adet), Lotus (102 adet) ve Bentley (102 adet) gibi markaların bile gerisinde kaldı.