Seat Leon eHYBRID Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

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Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Seat, popüler modeli Leon'un eHYBRID versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

Seat Leon, 1.5 litrelik eTSI motoruyla hafif hibrit seçeneği sunsa da yeni gelen eHYBRID versiyonu daha güçlü bir motor ve dolayısıyla daha yüksek performansıyla dikkat çekiyor.

Hibrit teknolojisinin sunduğu avantajları daha üst seviyeye taşıyan Seat Leon eHYBRID, hem yakıt tasarrufu hem de dinamik sürüş deneyimi arayan otomobil tutkunlarına hitap ediyor.

SEAT LEON EHYBRID TÜRKİYE FİYATI

Seat Leon eHYBRID'in Türkiye fiyatı şu şekilde:

1.5 eHYBRID 204 PSFR, Otomatik - 1 milyon 985 bin TL

Yukarıdaki fiyat, Seat'ın tavsiye edilen satış fiyatı olmakla birlikte, şirket bu aracın fiyatını lansmana özel olarak 1 milyon 885 bin TL olarak belirledi.

ETSI VE EHYBRID ARASINDAKİ PERFORMANS FARKI

Seat Leon'un 1.5 litrelik eTSI motoru 116 PS güç üretirken, yeni gelen eHYBRID motoru toplamda 204 PS güç sunuyor. Bu güç farkı, aracın performansında önemli bir iyileşme sağlıyor.

eHYBRID versiyonunun maksimum hızı 220 km/s olarak ölçülürken, 0-100 km/s hızlanma süresi ise 7,7 saniye. eTSI versiyonu ise 217 km/s hıza ulaşabiliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 8,5 saniyede tamamlıyor.