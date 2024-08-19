Seat Leon fiyat listesi: Ağustos 2024 güncel Seat Leon fiyatları Seat Leon modellerinin ağustos ayına özel açıklanan güncel fiyat listesine yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü otomobil markalarından biri olan Seat, spor ve şık tasarımlarıyla her geçen gün alıcı yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Özellikle otomobil arayanların merak ettiği fiyatlarına ilişkin de bir açıklama yapan Seat, ağustos ayı güncel otomobil fiyatlarını paylaştı.

Yenilenen Seat Leon, şu anda ülkemizde iki farklı versiyonla müşterilerle buluşuyor. Yeni Leon'un üretimi Barselona'daki Martorell fabrikasında gerçekleşiyor.

SEAT LEON FİYAT LİSTESİ

1.0 eTSI 110 HP DSG Style donanım seviyesine sahip Seat Leon, ağustos ayı itibarıyla 1 milyon 600 bin TL'den satışa sunuluyor.

Otomobilin 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR versiyonu ise 1 milyon 710 bin TL'den alıcı buluyor.