Seat Leon fiyat listesi: Eylül 2024 güncel Seat Leon fiyatları Seat Leon modellerinin eylül ayına özel açıklanan güncel fiyat listesine yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü otomobil markalarından biri olan Seat, spor ve şık tasarımlarıyla her geçen gün alıcı yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Özellikle otomobil arayanların merak ettiği fiyatlarına ilişkin de bir açıklama yapan Seat, eylül ayı güncel otomobil fiyatlarını yayınladı.

Yenilenen Seat Leon, şu anda ülkemizde iki farklı versiyonla müşterilerle buluşuyor. Yeni Leon'un üretimi Barselona'daki Martorell fabrikasında gerçekleşiyor.

SEAT LEON FİYAT LİSTESİ

Seat Leon eylül ayı fiyat listesine baktığımızda, otomobile bir önceki aya göre zam geldiğini görüyoruz.

1.0 eTSI 110 HP DSG Style donanım seviyesine sahip Seat Leon, ağustos ayı itibarıyla 1 milyon 600 bin TL'den satışa sunuluyordu. Bu fiyat eylülde 1 milyon 680 bin TL'ye yükseldi.

Otomobilin 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR versiyonu ise 1 milyon 710 bin TL'den 1 milyon 750 bin TL'ye çıktı.