Sedan satışlarını durdurmuştu: Volvo'dan Türkiye kararıyla ilgili yeni açıklama

Türkiye otomotiv pazarında önemli bir oyuncu olan Volvo, beklenmedik bir karar alarak ülkemizdeki sedan modellerinin satışına son verme kararı aldı.
Bu kararın temel nedeni olarak, Çin'den ithal edilen araçlara uygulanan yeni gümrük vergileri gösteriliyor.
Türkiye’de 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 11 bin 646 adetlik satış rakamına ulaşan Volvo Car, artık ülkemizde sedan satmayacak.
Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, markanın kompakt SUV modeli XC40'ta artık benzinli motor seçeneğinin sunulmadığını ve otomobilin EX40 ismi ile sadece elektrikli olarak yola devam ettiğini söyledi.
Emiroğlu’nun bu açıklaması, Volvo’nun sedan modellerini artık Türkiye’de satışa sunmayacağı şeklinde yorumlandı.
VOLVO'DAN YENİ AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Volvo’dan yeni bir açıklama geldi. Otomotiv devi Volvo, “markanın sürdülebilirlik ve elektrifikasyon vizyonu çerçevesinde aldığı bu kararın sedanların satışına son verilmesi değil ara verilmesi” olduğunu duyurdu.
Volvo Türkiye’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Volvo Cars, sürdürülebilirlik ve elektrifikasyon vizyonu çerçevesinde, 2030 yılı itibariyle tamamen elektrikli otomobillere geçmeyi planlıyor. Bu doğrultuda mevcut süreçlerini iyileştirmeye odaklanan marka, 2025 yılı için iklim eylem planı ve döngüsel ekonomi alanında çalışmalara devam ediyor.
Bu vizyon çerçevesinde Volvo Cars, sedan modellerinin global üretimini Avrupa pazarı için çok daha önce açıklanan üretim planı çerçevesinde 2024 itibariyle bitirme kararı almıştır.
Volvo Car Türkiye de bu üretim planına istinaden müşterilerin taleplerini karşılayacak şekilde otomobil stokunu inşa etmiştir.
Satışı Türkiye’de bir süre daha devam edecek olan sedan modellerin yerini ise gelecekte elektrikli versiyonları alacaktır. Bu doğrultuda sedanların satışına son verilmesi değil ara verilmesi söz konusudur.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış