Sedan satışlarını durdurmuştu: Volvo'dan Türkiye kararıyla ilgili yeni açıklama Volvo, son gümrük vergileri nedeniyle sedan modellerini Türkiye'den çekme kararı almıştı. Markadan yeni bir açıklama daha geldi.

Haber Merkezi

Türkiye otomotiv pazarında önemli bir oyuncu olan Volvo, beklenmedik bir karar alarak ülkemizdeki sedan modellerinin satışına son verme kararı aldı.

Bu kararın temel nedeni olarak, Çin'den ithal edilen araçlara uygulanan yeni gümrük vergileri gösteriliyor.

Türkiye’de 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 11 bin 646 adetlik satış rakamına ulaşan Volvo Car, artık ülkemizde sedan satmayacak.

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, markanın kompakt SUV modeli XC40'ta artık benzinli motor seçeneğinin sunulmadığını ve otomobilin EX40 ismi ile sadece elektrikli olarak yola devam ettiğini söyledi.

Emiroğlu’nun bu açıklaması, Volvo’nun sedan modellerini artık Türkiye’de satışa sunmayacağı şeklinde yorumlandı.

VOLVO'DAN YENİ AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Volvo’dan yeni bir açıklama geldi. Otomotiv devi Volvo, “markanın sürdülebilirlik ve elektrifikasyon vizyonu çerçevesinde aldığı bu kararın sedanların satışına son verilmesi değil ara verilmesi” olduğunu duyurdu.

Volvo Türkiye’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: