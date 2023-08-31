Sedan versiyona elveda! 2024 Volkswagen Passat tanıtıldı Yeni Volkswagen Passat ile ilgili ilk resmi bilgiler paylaşılmıştı. Otomobilin küresel tanıtımı ise bugün yapıldı. İşte yeni Volkswagen Passat'ın merak ettiğiniz tüm özellikleri.

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmiş durumda.

Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını bu yılın başlarında durdurma kararı alan Volkswagen, 2024 Passat modelini sadece station wagon (Variant) gövde tipiyle üretecek.

Yeni Volkswagen Passat tanıtıldı

Geleneksel modellerinin aksine elektrikli ID modellerine benzer bir tasarım dili kullanan Passat, ID.7 Variant'ı andırıyor.

Dış görünüş Passat, Business, Elegance ve R-Line isimli dört donanım paketi ile birlikte değişiyor. Yeni matrix LED far takımları ise standart donanım listesinde müşterilere sunulacak.

Giriş seviyesi modelde bulunacak 12.9 inç büyüklükteki dokunmatik ekran, aracın tüm fonksiyonlarını kontrol etmenize olanak sağlayacak. Bu ekran ekstra ücret ile 15 inçe kadar büyütülebiliyor.

Analog göstergelere de veda eden Passat, artık 10.25 inçlik dijital bir gösterge paneli kullanacak.

Vites kolunu direksiyon kolonuna taşıyan Volkswagen, bu bölgede de ekstra saklama alanı açılmasına sağladı.

Motor seçenekleri

Passat'taki değişiklikler, motor seçeneklerinde de karşımıza çıkıyor. Passat, tarihinde ilk kez yarı hibrit bir üniteye kavuşuyor.

1.5 litrelik eTSI motor, 150 bg güç üretebilecek. Bir üst seviyedeki standart 2.0 TSI ünite ise 201 bg güç üretebiliyor.

Ailenin en tepesinde ise aynı motorun 265 bg güç üreten ve 4Motion dört tekerden sürüş desteği sunan versiyonu var.

Dizelden vazgeçmeyen müşterileri de düşünen Volkswagen, Passat'ı 2.0 TDI motorun üç farklı güç seçeneği ile satışa sunacak.

125 ve 150 bg güç üretebilen versiyonlar önden çekiş sunarken, 195 bg güç üretebilen model AWD olacak.

Yeni Passat aynı zamanda PHEV (Plug|in Hybrid) versiyonlara da sahip olacak. Baz versiyonu 205 bg güç ve 350 Nm tork üretebilecek modeller, 1.5 TSI motora sahip.

Bir üst seviyede ise 270 bg güç ve 400 Nm tork üreten versiyon müşterilere sunulacak. Bu versiyon, satın alabileceğiniz en güçlü Passat olarak dikkat çekecek.

PHEV modeller 6 ileri vitesli DSG şanzıman ve 19.7 kWh'lik batarya ile gelecek. Volkswagen bu bataryanın 100 km tamamen elektrikli sürüş imkanı sağladığını söylüyor.

Yeni Passat'ın fiyatı ve ne zaman satışa çıkacağı gibi bilgiler henüz açıklanmadı.