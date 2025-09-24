Siber saldırı etkisi: Jaguar Land Rover, üretimi durdurma kararını uzattı

İngiltere merkezli otomobil devi Jaguar Land Rover (JLR), geçen ay uğradığı siber saldırı nedeniyle fabrikalarını kapatma süresini bir hafta daha uzattığını açıkladı.

Şirket, Solihull ve Halewood dahil olmak üzere İngiltere'deki tesislerinin 1 Ekim’den önce faaliyete geçmeyeceğini duyurdu.

HAFTALIK ZARAR 50 MİLYON STERLİN, 100 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Yaklaşık 50 bin araç üretimini etkileyen bu kararın, Jaguar Land Rover'a haftada en az 50 milyon sterline mal olduğu tahmin ediliyor.

Bu durum, tedarik zinciriyle birlikte doğrudan ve dolaylı olarak 100 binden fazla çalışanı etkiliyor.

İngiltere'nin en büyük sendikalarından Unite, bazı çalışanların düşük ücretle ya da hiç maaş almadan izne çıkarıldığını açıklayarak hükümete destek paketi çağrısında bulundu.

SALDIRIYI FİDYE YAZILIMI GRUBU ÜSTLENDİ

Saldırıyı "Scattered Lapsus$ Hunters" adlı bir grup üstlenmişti. Grup, şirketin iç sistemlerine ait ekran görüntülerini Telegram üzerinden paylaşarak Jaguar Land Rover'a fidye yazılımı yerleştirdiklerini duyurmuştu.