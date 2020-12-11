Siemens ve Porsche, e-yakıt için güçlerini birleştirdi

İklime duyarlı e-yakıt üretimi gerçekleştirmek için Siemens Energy ve Porsche güçlerini birleştirdi. Şili'de hayata geçirilecek "Haru Oni" projesi kapsamında, e-yakıt üretilecek.

Gelecekte iklim değişikliğini önlemek için fosil yakıtlı araçların tamamen ortadan kalkacağı zaten biliniyor. Birçok şirket, bunu başarmak için kendi elektrikli modelleri üzerinde çalışıyor.

Bunun dışında gelecekte kullanılacak yakıtlar da tamamen iklim dostu olacak. Siemens Energy, spor otomobil üreticisi Porsche ve bir dizi uluslararası şirketin de katılımıyla devrim niteliği taşıyacak bir pilot projeye imza atıyor.

ŞİLİ'DE TESİS KURULACAK

Şili'de hayata geçirilecek ''Haru Oni'' projesi kapsamında, Siemens Energy iklime duyarlı, sentetik e-yakıt üretmek için dünyanın ilk entegre, ticari ve endüstriyel ölçekli tesisini kurmaya hazırlanıyor.

RÜZGARDAN FAYDALANACAK

Şili’nin Magallanes eyaletinde gerçekleştirilecek olan "Haru Oni" pilot projesi, yeşil rüzgar enerjisi yardımıyla iklime duyarlı yakıt üretmek için bölgenin rüzgar koşullarından yararlanacak.

HEDEF 550 MİLYON LİTRE YAKIT

Projenin başlangıç aşamasında, 2022 yılı gibi yakın bir tarihte yaklaşık 130 bin litre e-yakıt üretilmesi planlanırken; ilerleyen süreçte ise kapasitenin 2024 yılına kadar yılda yaklaşık 55 milyon litreye çıkarılması ve 2026 yılına kadar da yaklaşık 550 milyon litre üretim hedefleniyor.

Porche, ilk alıcısı olacağı yeşil yakıtı öncelikli olarak yarış pistlerinde ve araç denemelerinde, ileriye dönük olarak da seri üretim spor arabalarda kullanmayı planlıyor.

Projenin Siemens Energy ve Porsche dışındaki diğer ortakları ise enerji şirketi AME, Şili petrol şirketi ENAP ve İtalyan enerji şirketi Enel olarak açıklandı.

ALMANYA HÜKÜMETİ'NDEN DESTEK

“Haru Oni” projesini hayata geçirirken, Almanya’nın ulusal hidrojen stratejisinin bir parçası olarak Enerji ve Ekonomi Bakanlığı’ndan 8 milyon euro değerinde hibe alacaklarını ifade eden Siemens Energy CEO’su Christian Bruch, “Yenilenebilir enerji artık sadece ihtiyaç duyulduğu yerde değil, rüzgar ve güneş gibi doğal kaynakların mevcut olduğu yerlerde üretilecek.

Bu da yenilenebilir enerjiyi bir bölgeden diğerine taşımak için dünyanın her yerinde yeni tedarik zincirlerinin oluşturulmasını sağlayacak. Hidrojen, enerjinin depolanması ve taşınmasında her geçen gün daha önemli bir yere sahip oluyor.

Bu kapsamda Almanya Hükümeti’nin yeşil enerjiden faydalanmak için bu projeye verdiği destek bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

İLK DEFA UYGULANACAK

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise bugüne kadar sadece laboratuvarlarda geliştirilen bu inovasyonun, Alman uzmanlığı sayesinde dünyada ilk kez entegre, ticari bir tesiste uygulanacak olmasından gurur duyduğunu belirtti.

