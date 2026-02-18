Skoda'dan yeni elektrikli amiral gemisi: Peaq

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomotiv devi Skoda, elektrikli araç pazarındaki yeni amiral gemisi olması beklenen büyük SUV modeli Peaq'ı gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor.

Daha önce Vision 7S konseptiyle ipuçları verilen bu heybetli araç, İsveç'teki kış testlerinde casus kameralara yakalandı.

YENİ NESİL TASARIM VE GENİŞ İÇ HACİM

Skoda'nın "Modern Solid" adını verdiği yeni tasarım dilini taşıyan ilk modellerden biri olan Peaq, yaklaşık 5 metre uzunluğuyla yollara çıkacak.

Keskin hatları, gövdeye gömülü kapı kolları ve geniş cam tavanıyla dikkat çeken araç, oldukça aerodinamik ve ferah bir siluet sunuyor.

Henüz iç mekanına dair net casus fotoğraflar bulunmasa da, aracın dijital gösterge paneli ve büyük bir multimedya ekranıyla gelmesi bekleniyor.

Üç sıra koltuk düzenine sahip 7 kişilik bu dev elektrikli SUV, özellikle geniş ailelerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Volkswagen Grubu'nun MEB platformu üzerine inşa edilen Skoda Peaq, 89 kWh kapasiteli bataryasıyla tek şarjda 600 kilometrenin üzerinde menzil vadediyor.

Ayrıca 200 kW hızlı şarj desteği sunan aracın bataryasının sadece 30 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşması bekleniyor.

Yeni modelin motor seçenekleri henüz kesinleşmemiş olsa da 282 ve 335 beygirlik çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonların sunulması muhtemel.

Markanın elektrikli dönüşümündeki en kritik modellerden biri olan Peaq'ın bu yılın yaz aylarında resmi olarak tanıtılması planlanıyor.