Yeni Toyota Yaris, 2027 sonunda geliyor: İşte beklenen özellikler

Toyota, küçük sınıfın popüler modeli Yaris'i yepyeni bir tasarımla ve geniş bir güç aktarım yelpazesiyle kullanıcıların beğenisine sunacak.

Markanın sadık müşteri kitlesini korumak amacıyla, yeni nesil Yaris'te tamamen elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor seçenekleri aynı anda yer alacak.

ÇOKLU ENERJİ PLATFORMU İLE FARK YARATACAK

Toyota Avrupa yetkilisi Andrea Carlucci'nin açıklamalarına göre şirket, yakında çıkacak olan yeni Corolla modelinde izlediği "çoklu enerji" stratejisini Yaris için de uygulayacak.

Bu yenilikçi yaklaşım sayesinde, farklı güç aktarma sistemlerini destekleyen esnek bir platform kullanılarak her müşterinin ihtiyacına uygun bir çözüm sunulması hedefleniyor.

Gelecekteki Yaris, keskin hatları, teknolojik görünümlü farları ve aşağı doğru inen cam çizgisiyle çok daha fütüristik ve sağlam bir dış görünüme kavuşacak.

Aracın iç mekanında ise karmaşık gösterge panellerinin yerini yüzer ekranlar alacak ve akıllı depolama çözümleriyle donatılmış daha ferah bir yaşam alanı sunulacak.

YENİ YARİS 2028 YILINDA YOLLARDA OLABİLİR

Yeni Yaris'in tamamen elektrikli versiyonunun, zorlu rakipleriyle rekabet edebilmek adına yaklaşık 250 mil menzil sunması planlanıyor.

Tamamen esnek bir mimariyle baştan yaratılacak olan bu çok yönlü otomobilin 2027 sonlarında veya 2028 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.