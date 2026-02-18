Hyundai duyurdu: Otomobiller birbirlerinin kopyası olmayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hyundai, her bir modelinin kendine özgü görünümünü koruyarak ürün gamında daha güçlü bir görsel bağ oluşturmayı planlıyor.

Hyundai Motor Europe CEO'su Xavier Martinet, Autocar'a yaptığı açıklamada, modeller arasında daha net bir görsel bağlantı kurmak istediklerini belirtti.

Şirket, diğer bazı markaların düştüğü "fotokopi" hatasına düşmeden araçlara anlamlı bir aile duygusu kazandırmayı amaçlıyor.

Baş tasarımcı SangYup Lee'nin satranç taşı felsefesini izleyen marka, her aracın farklı bir rolde benzersiz bir karaktere sahip olmasını istiyor.

SUV VE ELEKTRİKLİ MODELLERDEKİ ÇİZGİ KORUNACAK

Bu yeni tasarım stratejisi doğrultusunda Santa Fe gibi SUV modelleri daha sert ve köşeli görünümlerini korumaya devam edecek.

Buna karşılık Ioniq 5, Ioniq 6 ve Ioniq 9 gibi tamamen elektrikli araçlar ise temiz ve aerodinamik tasarımlarıyla yollarda boy gösterecek.