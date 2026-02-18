Ford ile Trump yönetimi görüştü: Çinli markalarla ABD'de ortak üretim yapılabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kısa süre önce İspanya'daki tesislerini Çinli markalara açabileceği iddia edilen Ford, benzer bir adımı kendi evinde atmaya hazırlanıyor.

Şirketin CEO'su Jim Farley, Detroit Otomobil Fuarı sırasında Başkan Donald Trump'ın kabine üyeleriyle ortak üretim fikrini değerlendirdi.

KONTROL AMERİKALI ŞİRKETLERDE OLACAK

Önerilen yeni plana göre, Çinli otomobil üreticileri ile ABD'li markalar arasında ortak girişimler kurulması hedefleniyor.

Bu yapıda kontrol hissesinin Amerikan şirketlerinde kalması planlanırken elde edilen kâr ve teknoloji, taraflar arasında paylaşılacak.

Bu kritik görüşme, Çin ile Kanada arasında 49 bin elektrikli aracı kapsayan ve yüzde 6,1 gümrük vergisi içeren yeni anlaşmanın hemen ardından gerçekleşti.

Aynı zamanda Çinli Geely firması da önümüzdeki yıllarda Volvo'nun Güney Carolina'daki fabrikasını kullanarak ABD'de üretime başlama niyetini duyurmuştu.

ABD PAZARI İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR

Ford'un Washington'a sunduğu bu ortak girişim formülü resmi destek bulursa, Çinli markaların Amerikan pazarına girişi için tarihi bir emsal teşkil edecek.

Ancak bu iddialı planın hayata geçebilmesi, tamamen siyasi otoritelerin ve düzenleyici kurumların vereceği nihai onaylara bağlı.