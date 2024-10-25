Skywell, yeni C-Hatchback modelini tanıttı: İşte özellikleri

AA & Ensonhaber

Çinli otomobil üreticisi Skywell, Paris Otomobil Fuarı'nda merakla beklenen yeni C-Hatchback modelinin tanıtımını yaptı.

"Skywell Q" olarak adlandırılan model, 2025 yılında Avrupa ve Orta Doğu pazarında satışa sunulacak.

SKYWELL Q, TASARIMIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Skywell'in yeni elektrikli aracı, geçtiğimiz yıl tanıtılan ve tasarım ödüllerine layık görülen "Skyhome" konseptinden ilham alıyor.

Skywell Q, modern ve fütüristik tasarımıyla dikkat çekiyor. Aracın teknik detayları henüz açıklanmasa da Skywell'in önceki modellerinde olduğu gibi uzun menzil ve gelişmiş teknolojik özellikler sunması bekleniyor.

ULUSLARARASI PAZARLAR HEDEFTE

Skywell, yeni modeliyle Avrupa ve Orta Doğu pazarında iddialı bir giriş yapmayı planlıyor. Skywell Q'nun ilk teslimatlarının 2025 yılı içerisinde başlaması öngörülüyor.

Bu, Skywell'in küresel elektrikli araç pazarındaki payını artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Skywell Q, C-Hatchback segmentinde Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech ve Cupra Born gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek. Skywell'in rekabetçi fiyat politikası ve teknolojik özellikleriyle öne çıkması bekleniyor.