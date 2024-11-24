Stellantis, 2026'da kompakt ve verimli modeller piyasaya sürecek

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Elektrikli araç devrimi tüm hızıyla devam ederken, Stellantis de bu dönüşümde öncü rol oynamaya kararlı.

Kompakt ve verimli elektrikli modeller geliştirmek için kolları sıvayan şirket, STLA Small adını verdiği yeni platformunu 2026 yılında devreye alacak.

Bu platform, şehir içi kullanıma uygun, çevre dostu ve ekonomik modellerin üretilmesinin önünü açacak.

YENİ MODELLER 2026'DA GELİYOR

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, STLA Small platformunun 2025 sonunda tanıtılacağını ve bu platformda üretilen ilk modellerin 2026'da yollarda olacağını müjdeledi.

Yeni nesil modeller, A segmentinden C segmentine kadar uzanan geniş bir yelpazede sunulacak. Hem hibrit hem de tam elektrikli seçeneklerin olacağı bu modeller, farklı ihtiyaçlara ve beklentilere cevap verebilecek.

Elektrikli modellerde 37 kWh ile 82 kWh arası batarya seçenekleri sunulacak. En düşük güç çıkışı bile 94 beygir olacak.

Bu da Stellantis'in performanstan ödün vermeden verimlilik ve menzil odaklı bir strateji izlediğini gösteriyor.

Yeni platformla birlikte, Peugeot 208/2008 ve Opel Corsa/Mokka modellerinin temelini oluşturan CMP ve e-CMP platformları ise tarih olacak.

Stellantis, STLA Small platformunda üretilecek ilk modellerin isimlerini henüz açıklamadı. Ancak otomotiv dünyasında bazı tahminler yürütülüyor.

Citroen C3 ve Fiat Grande Panda gibi Smart Car platformundaki modeller ile Peugeot 3008 gibi STLA Medium platformundaki seçeneklerin arasında kalan Fiat 500 gibi modellerin, STLA Small platformu için ideal adaylar olduğu konuşuluyor.

Özellikle 2019'dan beri aynı nesilde devam eden Peugeot 208 ve Opel Corsa ikilisi, nesil geçişi sırasında yeni platforma kavuşabilir.

Ayrıca, lüks araç segmentinde DS markasıyla da STLA Small platformunda bir model görebiliriz.