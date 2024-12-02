Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti

AA & Ensonhaber

Fransız PSA Grubu ile Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) birleşmesiyle 2021 yılında kurulan ve bünyesinde Peugeot, Citroen, Fiat, Jeep, Opel gibi önemli markaları barındıran otomotiv devi Stellantis, CEO'su Carlos Tavares'in ani istifasıyla sarsıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Tavares'in pazar akşam saatlerinde görevinden ayrıldığı belirtildi.

İSTİFANIN NEDENİ BELLİ DEĞİL

Stellantis'in açıklamasında, istifanın nedeni net olarak belirtilmedi. Şirketin Kıdemli Bağımsız Direktörü Henri de Castries, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Stellantis'in kuruluşundan bu yana elde ettiği başarı, kilit hissedarlar, Yönetim kurulu ve CEO arasındaki mükemmel uyumdan kaynaklanıyor.



Ancak son haftalarda farklı görüşler ortaya çıktı ve bu da yönetim kurulu ile CEO'nun bugünkü kararı almasına yol açtı.

AMERİKA'DAKİ SATIŞLAR DÜŞÜŞTE

İtalyan basınında çıkan haberlerde ise, Stellantis'in Amerika'daki satışlarının son dönemde düştüğü ve bunun Tavares'in istifasında etkili olduğu iddia edildi.

Tavares'in istifasının ardından Stellantis, John Elkann'ın başında bulunacağı Geçici İcra Kurulu tarafından yönetilecek. Yeni CEO'nun ise 2025'in ilk yarısında duyurulması bekleniyor.

Tavares'in istifası, İtalya'da da yankı buldu. İtalyan siyasi partileri, Stellantis Başkanı John Elkann'ı, istifanın nedenlerini parlamentoya açıklaması için çağrıda bulundu.