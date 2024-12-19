Stellantis eski CEO'su Carlos Tavares: Çin, elektrikli araçlarda Avrupa'nın çok önünde

Haber Merkezi

Stellantis'in eski CEO'su Carlos Tavares, istifasının ardından ilk röportajını verdi.

Tavares, Çin'in elektrikli araç konusunda Avrupa'dan çok daha ileride olduğunu ve Avrupa'nın yanlış politikalar nedeniyle çıkmaz sokakta olduğunu savundu.

TAVARES PİŞMAN DEĞİL

Tavares, Stellantis yönetim kurulu ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa etmişti.

Ancak, Expresso gazetesine verdiği röportajda, aynı kararları tekrar vereceğini belirterek pişmanlık duymadığını ifade etti.

ÇİN'İN ELEKTRİKLİ ARAÇ LİDERLİĞİ

Tavares, Çin'in elektrikli araç geliştirme konusunda Avrupa'dan "yıllarca" önde olduğunu ve Avrupa'nın siyasi liderlerinin yarattığı politikalar nedeniyle çıkmaz sokakta olduğunu söyledi.

ABD'DE BAYİ TEPKİSİ

ABD'de ise Stellantis bayileri, Tavares'in şirketin ABD operasyonlarını ihmal ettiği ve kısa vadeli karlara odaklandığı gerekçesiyle eleştiriyor.

Dodge, Jeep, Ram ve Chrysler gibi markaların satışları 2024 yılında düştü. Bayiler, Stellantis'in yeni modellerin fiyatlarını yüksek tuttuğunu ve Hemi V-8 motorunun üretimini durdurma kararının yanlış olduğunu savunuyor.

Stellantis, yeni bir CEO arayışına girdi. Yeni CEO'nun 2025 yılının ilk yarısında atanması bekleniyor.