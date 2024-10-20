Stellantis, İtalya'da Fiat Panda üretimini durduracak

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Stellantis, İtalya'daki zorlu pazar koşulları nedeniyle Fiat Panda üretimini durdurma kararı aldı.

Şirket, daha pahalı elektrikli araçlara olan talebin düşük olması ve Çin'den gelen rekabetin artması gibi sektör genelindeki zorluklarla karşı karşıya. Bu durum, Stellantis'i İtalya'daki operasyonlarını yeniden yapılandırmaya zorluyor.

Üretim, 1 Kasım'a kadar Torino'daki tarihi Mirafiori fabrikasında durdurulacak. Bu fabrika aynı zamanda Fiat 500e akülü elektrikli şehir otomobili ve iki Maserati spor otomobilinin üretildiği yer.

SEKTÖR ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA

Stellantis'in bu kararı, otomotiv sektörü nün karşı karşıya olduğu zorlukları gözler önüne seriyor.

Elektrikli araçlara geçiş, artan maliyetler ve küresel çaptaki rekabet, otomobil üreticilerini zorlu kararlar almaya itiyor.

Stellantis, İtalya'daki operasyonlarını sürdürmek için çaba sarf ederken, Fiat Panda gibi ikonik modellerin üretimine ara vermek zorunda kalması, sektördeki değişimin boyutlarını gösteriyor.